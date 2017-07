Sedemnásty Hubert Cup priniesol množstvo inšpirácií

Kategória Sekt koktail

Na 17. ročníku podujatia, ktoré organizuje spoločnosť Hubert J.E. v spolupráci so Slovenskou barmanskou asociáciou a magazínom Inbar & Restaurant, sa predstavilo 19 súťažiacich v dvoch kategóriách: Sekt koktail a Flair. Domáci a zahraniční barmani predviedli svoj talent počas druhej júlovej soboty už tradične v príjemnom prostredí reštaurácie Savoy v bratislavskom hoteli Radisson Blu Carlton. Pred porotu sa postavili s originálnymi receptami a odhodlaním nestratiť sa v náročnej medzinárodnej konkurencii. Na dodržiavanie pravidiel, ako aj hodnotenie kvality výsledného drinku dozerala odborná porota na čele s prezidentom Slovenskej barmanskej asociácie Jánom Šuchtom. Víťazné nápoje museli spĺňať niekoľko prísnych kritérií, odborníci zohľadňovali celkový dojem nápoja aj aspekty barmanovho vystúpenia.„Sekt je síce tradičný nápoj, napriek tomu však je neoddeliteľnou súčasťou moderných miešaných drinkov a inšpiruje barmanov pri vytváraní nových chuťových variácií. Som rád, že aj na 17. ročníku Hubert cupu predviedli svoje majstrovstvo barmani v medzinárodnej konkurencii. Spájala ich chuť zvíťaziť a ja verím, že túto chuť ako aj nové inšpirácie si prenesú aj do svojej každodennej práce,“ uviedol konateľ spoločnosti Hubert J.E. Ing. Peter Krúpa.Úlohou súťažiaceho v kategóriije pripraviť počas šiestich minút päť porcií vlastného miešaného drinku. Na prípravu súťažného nápoja môže použiť maximálne šesť ingrediencií, vrátanešumivého vína z portfólia spoločnosti Hubert J.E. Dôležitým prvkom vo finálnej fáze je pútavá dekorácia, ktorú si barmani pripravia vopred z jedlých surovín.Porota rozhodla, že na 17. ročníku Hubert cup-u sa tejto úlohy najlepšie zhostil domáci zástupca Rastislav Kubáň s drinkom „French park“ a stal sa tak víťazom v kategórii Sekt koktail. „Barmanstvu sa venujem viac ako 20 rokov, baví ma to a zároveň živí. Toto je moja najobľúbenejšia súťaž a vždy sa sem rád vraciam. Spočiatku som mal také hluché obdobia, no posledné roky sú plodnejšie. Musím úprimne povedať, že každé víťazstvo ma vždy poteší,“ uviedol spokojný víťaz.Populárna kategória Flair necháva priestor kreativite. Okrem samotného nápoja hodnotí odborná komisia aj technické prevedenie barmana a vždy divácky atraktívnu šou. Súťažiaci môže pripraviť miešaný nápoj akejkoľvek kategórie (long drink, short drink alebo fancy drink), časový limit je stanovený na päť minút a počet porcií na tri. Porotu tento rok najviac očaril barman z Estónska Georgi Voomets s drinkom „Verano Facil“: „Názov v preklade znamená ľahké alebo pohodové leto. Cieľom bolo, aby tomu zodpovedala chuť, teda aby bola ľahká a svieža, podľa toho som použil aj ingrediencie. Som nesmierne šťastný, že som vyhral. Keď robíte niečo, čo vás baví a navyše sa to ľuďom páči, je to dvojnásobné víťazstvo.“Sekt koktail1. Rastislav Kubáň (SR)2. Ján Majoroš (SR)3. Tomáš Gyén (SR)Flair1. Georgi Voomets (Estónsko)2. Karel Kleineidam (Česko)3. Martin Vogeltanz (Česko)Kategória Sekt koktailZloženie:1cl Calvados Boulard X.O.2cl June Esprit likér2cl Monin white peach sirup1 cl čerstvá limetková šťavaHubert de Luxe biele douxKategória FlairZloženie:3cl Wodka Gorbatschow2cl Monin Peach Sirup2cl DeKyper Apricot Brandy4cl prírodná rebarborová šťavaĎalšie informácie nájdete na stránke www.hubertsekt.sk