Šéf Airbusu sa obáva o veľkého zákazníka koncernu, o Katar

Airbus Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Toulouse 10. júna (TASR) - Tom Enders, šéf Airbusu, si robí starosti o Katar. Jeho letecká spoločnosť Qatar Airways je veľkým zákazníkom európskeho výrobcu civilných dopravných lietadiel.Enders predpokladá, že blokáda Kataru, pre ktorú sa rozhodli viaceré arabské krajiny na čele so Saudskou Arábiou, nebude trvať dlho.Šéfa Airbusu pred začiatkom rokovania EÚ s Veľkou Britániou o jej odchode zo spoločenstva vyjadril nádej, že nedôjde k nijakému obmedzeniu voľného pohybu osôb po ich skončení. Neočakáva ani zavedenie cla medzi nimi. Airbus má totiž za kanálom La Manche niekoľko závodov, ktoré dodávajú množstvo komponentov na lietadlá, napríklad krídla na Airbusy 380. Zavedenie cla by lietadlá zdraželo.Koncern so sídlom vo francúzskom Toulouse by mal podľa Endersa dodať zákazníkom v tomto roku viac ako 720 lietadiel. Manažér uviedol, že výroba lietadiel v Európe bude stále rásť. V nasledujúcich 20 rokoch by sa malo predať 34.900 civilných dopravných lietadiel. Najnovší odhad je o 5 % vyšší, než sa uvádzalo v jeho predchádzajúcej prognóze.