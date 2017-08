Šéf amerického rezortu obrany James Mattis pricestoval do Jordánska

Na archívnej snímke americký minister obrany James Mattis. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Káhira 21. augusta (TASR) - Americký minister obrany James Mattis pricestoval dnes do jordánskeho hlavného mesta Ammán, kde sa stretol s jordánskym kráľom Abdalláhom II. Informovala o tom agentúra DPA.Rokovali o bezpečnostných zónach v Sýrii, utečeneckej kríze, ako aj o boji proti džihádistickej skupine Islamský štát. Hovorili tiež o bilaterálnej vojenskej spolupráci a posilnení podpory monarchie zo strany americkej armády.Mattis sa v stredu presunie do Turecka, ktoré je spojencom USA v NATO. Stretne sa tam s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom i ministrami obrany a zahraničných vecí. Vo štvrtok Mattis navštívi Ukrajinu.Mattis príde do Kyjeva 24. augusta, keď majú Ukrajinci štátny sviatok Dňa nezávislosti Ukrajiny. Stretne sa tam aj s prezidentom Petrom Porošenkom a ministrom obrany Stepanom Poltorakom.Deň predtým pricestuje do Kyjeva i osobitný predstaviteľ USA pre Ukrajinu Kurt Volker a pripojí sa k Mattisovi, ktorý tam bude rokovať s predstaviteľmi vlády o ďalších krokoch k obnoveniu zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny.Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson vymenoval Volkera - bývalého veľvyslanca USA pri NATO - za osobitného predstaviteľa pre Ukrajinu 7. júla.