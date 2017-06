Šéf americkej armády Dunford pricestoval neočakávane do Afganistanu

Joseph Dunford. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 26. júna (TASR) - Predseda zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA generál Joseph Dunford pricestoval dnes neočakávane do Afganistanu na stretnutia s predstaviteľmi NATO a USA.Oznámil to hovorca misie NATO v Afganistane s tým, že stretnutia sa uskutočnia na základni v metropole Kábul. Nie je jasné, či sa generál Dunford počas svojej návštevy, ktorá by mala trvať niekoľko dní, stretne aj s predstaviteľmi Afganistanu.Dunford pricestoval do Afganistanu v čase, keď USA zvažujú, že tam vyšlú viac vojakov po tom, ako v krajine výrazne klesla bezpečnosť po odchode väčšiny vojakov medzinárodných síl a ukončení ich bojovej misie v decembri 2014.Americké vojenské zdroje odhadujú, že islamskí militanti majú pod kontrolou asi 11 percent krajiny a ďalších približne 30 percent je v súčasnosti sporných.Médiá naznačili, že by USA mohli poslať do Afganistanu posily v počte až 5000 vojakov. Teraz ich tam majú spolu 8400, informovala tlačová agentúra DPA.