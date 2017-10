Šéf americkej diplomacie R. Tillerson neočakávane navštívil aj Irak

Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 23. októbra (TASR)- Na vopred neohlásenú návštevu Iraku pricestoval v pondelok večer americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson. Stalo sa tak len pár hodín po tom, ako za podobných okolností navštívil Afganistan. Informovala o tom agentúra AP.Tillerson pricestoval do irackého hlavného mesta Bagdad na rokovania s tamojšími vysokými predstaviteľmi. Predmetom rozhovorov mal byť Irán, nedávne kurdské referendum za nezávislosť a snahy o obnovu zničených miest po porážke Islamského štátu.Americký minister priletel do Afganistanu z Kataru. Tam sa následne opäť vrátil a odletel odtiaľ do Iraku.Trumpova administratíva sa snaží o zamedzenie aktivít Iránu na Blízkom východe. V nedeľu sa Tillerson zúčastnil inauguračného zasadnutia koordinačnej rady Saudskej Arábie a Iraku, kde vyzval dvoch dlhoročných rivalov, aby odložili rozdiely z minulosti.