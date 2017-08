Šéf americkej diplomacie Tillerson: KĽDR nie je bezprostrednou hrozbou

Rex Tillerson, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 9. augusta (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson sa nedomnieva, že by zo strany Severnej Kórey pochádzala "akákoľvek bezprostredná hrozba" - ani voči americkému tichomorskému ostrovu Guam.cituje ho dnes agentúra AP z ostrova Guam, kde sa zastavilo jeho lietadlo smerujúce z Malajzie do Washingtonu, aby si doplnilo palivo. Podľa Tillersona by nemali byť znepokojeníSeverokórejská armáda totiž vyhlásila, že "dôkladne skúma" svoje operačné plány preventívneho útoku na ostrov Guam. K útoku môže dôjsť podľa nej kedykoľvek, ak to nariadi vodca KĽDR Kim Čong-un. Šéf Bieleho domu Donald Trump zase varoval, že pokiaľ Severná Kórea vystupňuje jadrovú hrozbu, stretne sa s nebývalou ráznosťou a "hnevom".Americký minister zahraničných vecí uviedol, že Trump poslal Severnej Kórei silný odkaz v štýle, aby to Kim Čong-un mohol pochopiť, keďže diplomatickému jazyku zrejme nerozumie. Podľa Tillersona Pchjongjang zintenzívňuje svoje hrozby, pretože cíti tlak z úspešnej stratégie Spojených štátov, ktoré medziiným iniciovali nové sankcie zo strany Organizácie Spojených národov.Tillerson tiež zľahčoval špekulácie, že hrozby posúvajú USA bližšie k vojenskému zásahu. Uviedol, že nevie o ničom, čo by za posledných 24 hodín dramaticky zmenilo situáciu.Podľa šéfa americkej diplomacie by k upokojeniu mohli viesť "rozhovory". V minulosti sa Tillerson vyjadril, že Pchjongjang sa môže vrátiť k rokovaciemu stolu s USA, ak sa jeho vláda vzdá jadrových ambícií a preruší testovanie rakiet, pripomína agentúra AP.