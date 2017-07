Šéf americkej diplomacie Tillerson rokoval v Katare o kríze

Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dauha 11. júla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson sa dnes v Dauhe stretol s katarským emirom Tamímom ibn Hamadom Al Sáním. Jeho návšteva je súčasťou cesty po regióne s cieľom vyriešiť krízu v Perzskom zálive, ktorá sa vystupňovala po tom, ako niekoľko arabských štátov prerušilo styky s Katarom.Po schôdzke s 37-ročným emirom sa Tillerson označil za "priateľa regiónu" a vyjadril nádej, že dôjde k pokroku pri snahe o ukončenie krízy. Kataru vyslovil aj istú politickú podporu, uviedla agentúra AP.povedal šéf americkej diplomacie.V pondelok sa Tillerson stretol v Kuvajte s tamojším vládcom emirom Sabáhom Ahmadom Džábirom as-Sabáhom. Po schôdzke so svojím kuvajtským náprotivkom Muhammadom Sabáhom as-Sálimom as-Sabáhom a britským poradcom pre národnú bezpečnosť Markom Sedwillom vyzvali v spoločnom vyhlásení naAmerický minister zahraničných vecí sa so svojimi rezortnými partnermi zo štyroch arabských krajín, ktoré bojkotujú Katar, zíde v stredu v saudskoarabskej Džidde. Informovalo o tom dnes egyptské ministerstvo zahraničných vecí s tým, že stretnutie je v súlade so záujmami štyroch krajín posilniť koordináciu a podčiarknuť solidaritu v súvislosti so spôsobmi zaobchádzania s Katarom v budúcnosti.Kríza vypukla, keď Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Egypt prerušili s Katarom začiatkom júna diplomatické vzťahy a dopravné spojenie ohľadom obvinení, že Dauha podporuje islamistické skupiny. Tieto krajiny tiež uvalili na Katar pozemnú, vzdušnú a námornú blokádu, informujú agentúry Reuters a DPA.Katar neskôr zverejnil zoznam 13 požiadaviek, ktoré voči nemu vzniesli zmienené štáty. Požiadavky tlmočil Kataru Kuvajt, ktorý zohráva úlohu sprostredkovateľa. Medzi požiadavkami bolo zoslabenie vzťahov s Iránom ako regionálnym rivalom Saudskej Arábie, zastavenie podpory džihádistov či zatvorenie spravodajskej stanice al-Džazíra. Požiadavky Dauha odmietla a štvorica arabských krajín pohrozila prijatím ďalších sankcií.Rijád obviňuje Dauhu z financovania extrémistických organizácií, čo však Katar odmieta. Experti vnímajú blokádu ako pokus Saudskoarabov o pribrzdenie narastajúceho vplyvu katarskej zahraničnej politiky. Kríza postihla cestovný ruch, dovoz potravín do Kataru, vyvolala v Perzskom zálive napätie a zneistila podnikateľov.