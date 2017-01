Šéf belgickej tajnej služby: Islamizmus u nás financuje Saudská Arábia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 25. januára (TASR) – Belgické moslimské a kultúrne centrum (CICB) minulo v rokoch 2012 až 2014 viac ako milión eur na propagáciou konzervatívnej vetvy islamu. Pred komisiou vyšetrujúcou teroristické útoky to dnes povedal riaditeľ belgickej civilnej tajnej služby (Sureté de l'Etat) Jaak Raes.Podľa šéfa tajnej služby moslimské centrum vynaložilo na propagáciu islamu v Belgicku počas dvoch rokov 1,2 milióna eur. Ďalších 600.000 eur malo CICB poskytnúť osobám a organizáciám, ktoré propagovali. Informovala o tom agentúra Belga.CICB je do veľkej miery financované Saudskou Arábiou a centrum bolo opakovane obviňované zo šírenia wahhábizmu, radikálnej odnože islamu. Tento názor zastáva napríklad bruselský regionálny premiér Rudi Vervoort, uviedla belgická televízia a rozhlas RTBF. Podľa belgickej tajnej služby sa ale nikdy priamo nepreukázalo, že by centrum podnecovalo k násiliu alebo viedlo k radikalizácii moslimov.CICB okrem iného prevádzkuje aj mešitu v bruselskom parku Cinquantenaire, ktorá sa nachádza v srdci európskej štvrte belgickej metropoly. Centrum dlhodobo odmieta úradom poskytnúť informácie o svojom financovaní, čo je podľa belgických zákonov nelegálne.Rada moslimov Belgicka (Exécutif des Musulmans de Belgique) pred komisiou vyšetrujúcou teroristické útoky ponúkla belgickým úradom, najmä tajnej službe, spoluprácu.uviedol pre agentúru Belga predseda moslimskej rady Salah Echallaoui.Uvedená organizácia tvrdí, že sa snaží šíriť belgickú verziu islamu, ktorý je prispôsobený miestnym politickým a kultúrnym podmienkam. Vytvorili kurzy pre moslimských duchovných, imámov, špecializované na deradikalizáciu väzňov-moslimov. Salah Echallaoui má tiež v pláne vytvoriť v Belgicku fakultu islamskej teológie, čo by mohlo pomôcť v predchádzaní radikalizácie moslimov.