Šéf biskupskej konferencie je znepokojený volebným úspechom AfD

Fulda 25. septembra (TASR) - So znepokojením reagoval dnes predseda Nemeckej biskupskej konferencie, kardinál Reinhard Marx na úspech pravicovopopulistickej, euroskeptickej a protiprisťahovaleckej Alternatívy pre Nemecko (AfD) v nedeľňajších parlamentných voľbách v spolkovej republike.Ako vyhlásil v úvode jesenného zhromaždenia biskupov katolíckej cirkvi vo Fulde, volebný výsledok AfD je v súlade s trendom, ktorý je evidentný na starom kontinente.konštatoval a zdôraznil, žeV novom parlamente bude mať zastúpenie šesť politických strán.Kardinál vyjadril nádej, že sa tieto subjekty budú sporiť so vzájomným rešpektom a usilovať sa o najlepšie riešenia.Reinhard Marx súčasne vyzval, aby v diskusiách na politickej scéne došlo k "verbálnemu odzbrojeniu". Parlament má istú dôstojnosť, pripomenul a dodal, že je to politická aréna, na ktorú hľadí celý národ.Predseda Nemeckej biskupskej konferencie pripomenul, že každý z poslancov je zaviazaný celému národu a že by sa nemala robiť politika iba pre istú klientelu. Svet by sa nemal posudzovať podľa čierno-bielych šablón. V politickej kultúre by sa nemalo nájsť miesto pre jazyk vymedzovania a nenávisti, zdôraznil Reinhard Marx.