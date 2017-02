Šéf britskej obrany vyzdvihol dôležitosť leteckých základní na Cypre

Michael Fallon, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nikózia 10. februára (TASR) - Prítomnosť dvoch vojenských základní Spojeného kráľovstva na Cypre je v čase masového prílevu migrantov "omnoho dôležitejšia než kedykoľvek predtým", povedal dnes na návšteve rozdeleného ostrova britský minister obrany Michael Fallon.Koaličné sily sa v tomto roku zamerajú na "rozhodujúci úder" proti džihádistickej skupine Islamský štát (IS), povedal Fallon po rokovaniach s cyperským kolegom.Britské bojové lietadlá umiestnené na leteckej základni britského Kráľovského letectva (RAF) Akrotiri na Cypre podnikli podľa šéfa britskej obrany v uplynulých dvoch rokoch 1200 leteckých útokov na ciele IS v Iraku a Sýrii.Fallon upozornil, že IS v súčasnosti v Iraku kontroluje necelých desať percent územia. Vyzdvihol "závažnú úlohu" Cypru, ktorú zastáva v rámci zaisťovania bezpečnosti vo východnej časti Stredozemného mora.Fallon je vôbec prvým ministrom obrany Spojeného kráľovstva na štátnej návšteve tohto ostrova.