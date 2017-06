Šéf Bundesbank požaduje ukončenie uvoľnenej menovej politiky ECB

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 25. júna (TASR) - Guvernér nemeckej centrálnej banky (Deutsche Bundesbank) Jens Weidmann požaduje včasné ukončenie extrémne uvoľnenej menovej politiky v eurozóne.povedal Weidmann v rozhovore pre Welt am Sonntag.ECB by mala podľa doterajších plánov pokračovať v programe nákupu dlhopisov minimálne do konca tohto roka. A až po jeho ukončení sa dá počítať so začiatkom cyklu zvyšovania úrokových sadzieb. Aktuálne sa kľúčový úrok v eurozóne nachádza na nule.uviedol Weidmann.Centrálne banky sa nesmú staťzdôraznil guvernér Bundesbank. Podľa neho existuje nebezpečenstvo, že Rada guvernérov ECB sa dostane pod tlak, aby pokračovala vo svojej uvoľnenej menovej politike dlhšie, než je nutné.ECB zaručuje cenovú stabilitu pri medziročnej miere inflácie v strednodobom horizonte na úrovni tesne pod dvomi percentami.