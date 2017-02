Šéf Českej energetickej skupiny Beneš: Spoločnosť by sa mohla rozdeliť

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Praha 3. februára (TASR) - Tlak na maximálny zisk, potreba vybudovať nový jadrový reaktor, zároveň nákladná spoločenská zodpovednosť a dlhodobá prosperita. Českou energetickou skupinou ČEZ zmietajú protichodné nároky akcionárov. Šéf spoločnosti Daniel Beneš chce preto začať diskusie s politickými špičkami, pričom navrhuje dve možnosti - buď sa politici a akcionári dohodnú na prioritách, alebo príde radikálny rez.Ako uviedol v rozhovore pre Lidové noviny, buď nájdu kompromis a budú plniť všetky ciele optimálne, alebo by do úvahy pripadalo aj rozdelenie firmy. Žiaden z týchto variantov ale neuprednostňuje. Nenaznačil ani to, ako presne by sa spoločnosť mohla rozdeliť.Debata o spôsobe riadenia firmy prichádza v čase, keď české úrady a ČEZ rokujú s uchádzačmi o výstavbe jadrových blokov. Štátna energetická koncepcia síce počíta s jadrovými zdrojmi, politici a ČEZ ale zatiaľ nenašli spôsob, ako zákazku financovať. Podľa ministra financií Andreja Babiša by nové jadrové bloky mala financovať firma ČEZ. To ale firma nemôže, pretože riziko investície by niesli aj minoritní akcionári.Beneš vidí možnú inšpiráciu v zahraničí.povedal šéf ČEZ.Minister priemyslu Jan Mládek, ktorý má rozvoj energetiky na starosti, prípadné rozdelenie schvaľuje, je to však podľa neho náročné. Andrej Babiš na otázku LN v súvislosti s delením ČEZ neodpovedal. Práve Babiš sa pritom opakovane sťažoval, že štát, aj keď je väčšinovým vlastníkom, nemá v podstatných otázkach hlavné slovo.Námestník ministra financií Ondřej Landa však poukázal na to, že o možnosti rozdeliť ČEZ sa už diskutovalo a túto myšlienku jednoznačne neodmietli.povedal Landa.Podľa analytika Českej sporiteľne Petra Bárteka by sa rozdelenie ČEZ určite dalo zrealizovať.povedal Bártek s tým, že v prípade zvyšných častí by to zostalo po starom.