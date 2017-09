Šéf chicagského Fedu: Úrokové sadzby nesmieme zvýšiť predčasne

Viceprezident americkej centrálnej banky Stanley Fischer Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Grand Rapids 26. septembra (TASR) - Šéf chicagského Fedu Charles Evans varuje pred tým, aby americká centrálna banka Fed predčasne zvýšila úrokové sadzby.Evans v pondelok (25. 9.) povedal, že síce súhlasí so svojimi kolegami ohľadom postupného sprísňovania menovej politiky. Najprv sú však podľa neho potrebné jasné signály zrýchľovania inflácie.Evans je ohľadom rastu spotrebiteľských cien oveľa skeptickejší než šéf newyorského Fedu William Dudley, podľa ktorého sa tempo rastu cien v strednodobom horizonte zrýchli a stabilizuje na úrovni 2-% inflačného cieľa. Dudley je považovaný za blízkeho spojenca šéfky Fedu Janet Yellenovej.Fed minulý týždeň signalizoval, že do konca roka 2017 ešte raz zvýši úrokové sadzby. To by bolo tretie zvýšenie sadzieb v tomto roku. Väčšina expertov počíta s tým, že sa to stane v decembri. Kľúčová úroková sadzba v USA sa aktuálne nachádza v pásme 1 % až 1,25 %.