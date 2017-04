Šéf EK Juncker sa na budúci týždeň stretne s miliardárom Sorosom

a snímke predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 21. apríla (TASR) - Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker sa budúci štvrtok stretne s americkým miliardárom a filantropom Georgeom Sorosom. Oznámila to dnes hovorkyňa EK Mina Andrejevová.Podľa hovorkyne exekutívy EÚ sa na stretnutiach so Sorosom vo štvrtok a piatok (27.-28.4.) zúčastní aj prvý podpredseda EK Frans Timmermans a niekoľkí ďalší eurokomisári. Predmetom ich diskusií bude vývoj v Maďarsku po tom, ako maďarský parlament začiatkom apríla prijal zmeny v zákone o vysokých školách, umožňujúce zatvorenie súkromnej Stredoeurópskej univerzity (CEU) v Budapešti. Túto univerzitu založil a finančne podporuje Soros s cieľom šíriť prostredníctvom nej myšlienky demokracie a liberalizmu." spresnila Andrejevová.Maďarský premiér Viktor Orbán dlhodobo obviňuje amerického miliardára maďarského pôvodu, že zasahuje do vnútorných záležitostí Maďarska, a netají sa zámerom obmedziť fungovanie občianskych organizácií financovaných zo zahraničia vrátane tých, ktoré podporuje Soros.Novela vysokoškolského zákona schválená maďarským parlamentom vyvolala širokú medzinárodnú kritiku a viedla k vlne demonštrácií v Maďarsku. Európska komisia má budúci týždeň oznámiť, či prijme nejaké opatrenia v reakcii na túto legislatívnu úpravu. Brusel v súvislosti so sporom ohľadne CEU vyjadruje obavy z porušovania zásad právneho štátu a základných demokratických štandardov.