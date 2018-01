Šéf Fedu v New Yorku kritizoval Trumpovu daňovú reformu

William Dudley, archívna snímka Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 13. januára (TASR) - William Dudley, ktorý vedie Fed v New Yorku, kritizoval tento týždeň daňovú reformu prezidenta Donalda Trumpa. Uviedol, že ňou dôjde k prehriatiu americkej ekonomiky. Tento vývoj môže o niekoľko rokov vyvrcholiť krízou, ktorej rozsah sa teraz nedá predvídať.Najväčšia daňová reforma od prezidenta Ronalda Reagana v 80. rokoch minulého storočia znižuje daňovú sadzbu firmám z 35 na 21 %. Podstatne menšie výhody z nej budú mať aj bežní zamestnanci.Dudley však upozornil na to, že Fed bude musieť čoskoro zvýšiť svoju základnú úrokovú sadzbu, aby chránil ekonomiku pred recesiou. Následne bude stúpať úročenie úverov. Pre menej zarábajúcich Američanov sa stanú ťažšie dostupné a viac budú platiť aj za staré pôžičky.Úrokové sadzby v USA sa pohybujú v rozpätí 1,25 až 1,50 %. Očakáva sa, že tento rok ich Fed zvýši trikrát a v roku 2019 asi dvakrát.americkej ekonomiky. Dudley mal tým na mysli, že centrálna banka nebude môcť tak pružne reagovať, aby odvrátila hroziace nebezpečenstvo prudkého poklesu výkonu ekonomiky.Zníženie výberu daní zrejme povedie aj k rastu verejného dlhu krajiny, ktorý je už teraz na hodnote hrubého domáceho produktu. Bankár svoje tvrdenia opiera o skúsenosti z histórie.Čínske vedenie už začalo uvažovať, že za svoje prebytky v zahraničnom obchode obmedzí nákup amerických vládnych dlhopisov. Ak by sa Peking pre tento krok rozhodol a ak by jeho nákup dlhopisov výrazne znížil, Washington by mohol mať vážne problémy s financovaním vládnych výdavkov.