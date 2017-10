Šéf FIDH:Nebezpečná je myšlienka, že na ľudských právach viac nezáleží

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 3. októbra (TASR) - V časoch, keď sa cynizmus zakrýva realizmom a ľudské práva sú považované za prepych, musíme byť ostražití a naďalej za ľudské práva bojovať. Prezident Medzinárodnej federácie pre ľudské práva (FIDH) Dimitris Christopulos to povedal v rozhovore pre grécku internetovú platformu Greek News Agenda.Christopulos, ktorý je zároveň profesorom na univerzite Panteion v Aténach, hovoril v citovanom rozhovore o vzniku "postfašistického" štýlu riadenia v mnohých krajinách, dôležitosti celkového preskupenia politických štruktúr v EÚ, negatívnom vplyve hospodárskej a utečeneckej krízy na politické a ľudské práva v Grécku a Európe a o nutnosti pokračovať v projekte relokácie a presídľovania utečencov v rámci EÚ namiesto vytvárania nárazníkových zón na jej periférií.V úvode rozhovoru sa Christopulos zamyslel nad najdôležitejšími otázkami dneška. Popri staromódnych autoritárskych režimoch sme podľa neho v súčasnosti svedkami nového štýlu riadenia, ktorý by sa mohol nazvať postfašistickým. Nejde o tradičný fašizmus, i keď majú spoločný základ v ultrapravicovej ideológii, vysvetlil.Spresnil, že historickým návodom na úspech takýchto ideológií je všeobecná predstava ľudí, podľa ktorejA keď k tomu dôjde, je už príliš neskoro. Christopulos ako príklad uviedol situáciu v Turecku, kde ide o "dlhodobú sériu udalostí, ktoré prispeli k nastoleniu režimu, a nie o náhodné udalosti".upozornil Christopulos a argumentoval príkladmi z Rakúska, kde kandidát extrémnej pravice získal 49 percent hlasov, Spojených štátov, Ruska či Poľska.Takáto panika a nadšenie podľa názoru Christopulosa nie sú dobrými radcami, pokiaľ chceme naozaj napredovať. Naopak, musíme zistiť, prečo sa ľudia skutočne prikláňajú k postfašistickým riešeniam. Pomôcť by tu napríklad mohloPojem "reforma" v tradičnom zmysle slova je však dnes natoľko vyprázdnený, že by naň bolo najlepšie zabudnúť, pokračoval šéf FIDH.Na margo utečeneckej krízy v Grécku Christopulos uviedol, že treba rozlišovať medzi rokom 2015 a súčasnosťou.zhodnotil Christopulos.Christopulos považuje situáciu s migrantmi v Grécku aj napriek ohromnému objemu finančných prostriedkov vynaložených na jej riešenie za neudržateľnú a výsledky všetkých realizovaných aktivít za slabé.upozornil v súvislosti s dohodou EÚ-Turecko. Dodal, že bohatí žiadajú chudobných, aby udržali tých najchudobnejších.uviedol Christopulos.V súvislosti s takýmto tvrdením ale varoval, žeRiešenie zmienenej situácie podľa neho nastalo v lete 2015:Poučenie sa z histórie - ako by navrhovali mnohí iní - nepovažuje Christopulos za také jednoduché. Pokiaľ by sme sa mohli poučiť z histórie, už by sa tak podľa jeho názoru stalo.zdôraznil.V takýchto štátnych zriadeniach vnímajú zástancov ľudských práv ako vnútorných nepriateľov alebo v lepšom prípade ako Don Quijotov. A práve takéto vnímanie odsudzuje podľa Christopulosa ľudské práva na úroveň "neopodstatneného prepychu".uzavrel Christopulos.