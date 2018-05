Šéf firmy Monsanto končí, firmu opustí po dokončení prevzatia Bayerom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

St. Louis 7. mája (TASR) - Šéf americkej spoločnosti Monsanto Hugh Grant opustí firmu po 15 rokoch. Stane sa tak po tom, ako sa dokončí jej prevzatie nemeckým chemickým koncernom Bayer.Nemecká spoločnosť sa dohodla na prevzatí najväčšieho producenta osív na svete v septembri 2016, keď vedenie firmy Monsanto súhlasilo až s treťou ponukou od Bayeru. Celá transakcia v hodnote okolo 62,5 miliardy USD (52,51 miliardy eur) by mala byť podľa nemeckej spoločnosti dokončená v priebehu tohto štvrťroka. Kombinovaná spoločnosť bude kontrolovať viac než štvrtinu svetového trhu s osivami a pesticídmi.V marci akvizíciu schválila Európska únia a očakáva sa, že do konca mája by tak mali urobiť aj Spojené štáty. Okrem Granta firmu Monsanto opustia aj niektorí ďalší členovia vedenia, medzi nimi napríklad finančný riaditeľ Pierre Courduroux.