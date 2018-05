Šéf Hizballáhu vyhlásil víťazstvo vo voľbách

Hasan Nasralláh Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 7. mája (TASR) - Hasan Nasralláh, líder šiitského hnutia Hizballáh, v pondelok vyhlásil, že jeho Iránom podporované zoskupenie dosiahlo spolu so spojencami "víťazstvo" v nedeľných libanonských parlamentných voľbách.V televíznom prejave uviedol, že po týždňoch kampane je. Výsledky volieb Nasralláh nazval. Hizballáh označuje zasám seba a svojich spojencov.Agentúra AP pripomína, že Hizballáh je Spojenými štátmi považovaný za teroristickú skupinu, ale jej politické krídlo je už dlho zastúpené v libanonskom parlamente a je súčasťou odchádzajúcej koaličnej vlády.Nasralláh neuviedol, koľko mandátov jeho hnutie spolu so spojencami získalo, ale podľa neoficiálnych výsledkov si zabezpečili najmenej 67 zo 128 kresiel v parlamente. Dáva im to moc vetovať zákony. Samotný Hizballáh má podľa predbežných výsledkov 13 poslancov, o jedného viac ako predtým.Libanonský premiér Saad Harírí uznal, že jeho hnutie Budúcnosť stratilo v nedeľných voľbách tretinu svojich poslaneckých mandátov.Avšak aj napriek stratám ho výsledky hlasovania predurčujú do pozície najlepšieho kandidáta, ktorý povedie novú vládu po voľbách. Premiér by mal byť totiž sunnita vzhľadom na sektársky systém deľby moci, pripomína agentúra Reuters.Hnutie Budúcnosť získalo vo voľbách 21 poslaneckých kresiel, pričom od ostatných volieb v roku 2009 malo v parlamente 33 zástupcov.Západom podporovaný Harírí v televíznom prejave uviedol, že podáva ruku každému Libanončanovi v záujme zachovania stability a vytvorenia pracovných miest. Straty vo voľbách odôvodnil sčasti aj komplikovaným novým volebným zákonom.Voľby v Libanone sprevádzala nízka účasť; k urnám pristúpilo 49,2 percenta voličov. Kandidátov do 128-členného parlamentu, ktorý je rovnomerne rozdelený medzi libanonských moslimov a kresťanov, bolo 583.Libanonský parlament v minulosti voľby z bezpečnostných dôvodov niekoľkokrát odložil. Jeho funkčné obdobie malo vypršať už v roku 2013, ale zákonodarcovia ho odvtedy predlžovali. Naposledy tak urobili vlani v júni na 11 mesiacov.Libanon roky zápasí aj s politickou nestabilitou, ktorú vlani v novembri vyostrila neskôr odvolaná demisia premiéra Saada Harírího.