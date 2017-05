Šéf iránskej diplomacie kritizoval dohody medzi USA a Saudskou Arábiou

Na archívnej snímke iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 22. mája (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf skritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa aj Saudskú Arábiu ohľadom ich zbrojárskych a investičných dohôd. Zaríf zároveň prehlásil, že politiku Rijádu možno viniť z teroristických útokov na USA z 11. septembra 2001.Šéf iránskej diplomacie to komentoval v nedeľu na sociálnej sieti Twitter, uviedla v noci nadnes spravodajská stanica Slobodná Európa. Jeho postrehy prišli iba niekoľko hodín po tom, ako Trump počas svojej návštevy Saudskej Arábie označil Irán za kľúčového sponzora islamistických militantných skupín.Zarífove komentáre zároveň prišli krátko na to, ako bol už v prvom kole iránskych prezidentských volieb opätovne zvolený Hasan Rúhání, umiernený reformista usilujúci sa o otvorenie svojej krajiny svetu a zlepšenie jej vzťahov so Západom. Zaríf tvrdí, že Američania prostredníctvom dohôd "ťahajú" od Saudov 480 miliárd dolárov.Irán, kde dominujú šiitskí moslimovia, a Saudská Arábia s väčšinovým sunnitským obyvateľstvom sú v snahe o vplyv v krajinách blízkovýchodného regiónu už dlhé roky vzájomnými úhlavnými nepriateľmi, pričom sa vzájomne obviňujú z pokusu o podkopávanie týchto dvoch vetiev islamu, pripomína Slobodná Európa.Kritici Saudskoarabského kráľovstva tvrdia, že jej striktné ponímanie islamu podnecuje sunnitský extrémizmus nazývaný takfír. Niektorí obviňujú Saudov aj zo zodpovednosti za teroristické útoky z 11. septembra 2001 na New York a Washington; pätnásti z devätnástich útočníkov boli saudskoarabskí občania. Rijád tieto obvinenia odmieta.