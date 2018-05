Šéf iránskej diplomacie žiada záruky ohľadne jadrovej dohody

Mohammad Džavád Zaríf, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 14. mája (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf v pondelok opätovne žiadal o garancie v súvislosti s iránskou jadrovou dohodou, od ktorej nedávno odstúpili Spojené štáty. Krajiny, ktoré sa tejto dohody chcú naďalej držať, musia potvrdiť ochranu iránskych záujmov, povedal Zaríf pri stretnutí so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom v Moskve. Informovala o tom agentúra DPA.Lavrov zdôraznil, že Rusko a mnohé ďalšie krajiny sa chcú v každom prípade usilovať o zachovanie tejto zmluvy.povedal Lavrov, ktorého citovala ruská agentúra Interfax.Irán dal predtým Európskej únii 60-dňovú lehotu na to, aby zaručila dodržiavanie jadrovej dohody aj po tom, čo od nej USA odstúpili. O téme sa bude rokovať na schôdzke ministrov zahraničných vecí Iránu, Francúzska, Nemecka a Británie a šéfov diplomacií EÚ v utorok v Bruseli.K dohode o jadrovom programe dospeli Irán a šesť veľmocí - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA - 14. júla 2015. Na jej základe boli zrušené sankcie OSN, Európskej únie i Spojených štátov voči Iránu výmenou za to, že islamská republika dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program, ktorý bol podľa Západu zameraný na získanie jadrových zbraní.Dohoda platí do roku 2025, no niektoré časti, vrátane prísnejších kontrol medzinárodnými pozorovateľmi, sa majú uplatňovať do roku 2040.