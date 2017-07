Šéf jury, ktorá vylúčila Sagana z TdF: Potrebujeme videorozhodcu

Pád Brita Marka Cavendisha po kolízii so Slovákom Petrom Saganom (vľavo) v záverečnom špurte štvrtej etapy cyklistických pretekov Tour de France z luxemburského Mondorf-les-Bains do francúzskeho Vittelu (207,5 km) 4. júla 2017. Foto: TASR/AP Pád Brita Marka Cavendisha po kolízii so Slovákom Petrom Saganom (vľavo) v záverečnom špurte štvrtej etapy cyklistických pretekov Tour de France z luxemburského Mondorf-les-Bains do francúzskeho Vittelu (207,5 km) 4. júla 2017. Foto: TASR/AP

Paríž 28. júla (TASR) - Šéf jury na tohtoročnej Tour de France Philippe Marien priznal, že v budúcnosti by pri sporných situáciách pri dojazdoch etáp mohol pomáhať videorozhodca.Marien tak reagoval na kritiku, ktorá sa zdvihla po vylúčení Petra Sagana po štvrtej etape na TdF 2017. Jury ho diskvalifikovala pre nesúmerný šprint a ohrozenie ďalších pretekárov pri záverečnom špurte. Podľa rozhodcov slovenský cyklista priamo zavinil pád Marka Cavendisha, spomalené zábery z rôznych uhlov však ukázali, že Brit padal z bicykla už predtým, než Sagan smerom k nemu vysunul lakeť. Jury pri posudzovaní situácie ale zrejme nemala k dispozícii toľko možností ako verejnosť."Malo by to byť tak, ako to už funguje vo futbale. Videorozhodca by mal sledovať šprinty v televízii a rozhodnutie by mohol prijať prakticky ihneď a nie neskôr, ako sa to deje teraz," povedal Marien pre belgický denník Het Nieuwsblad.Arbiter zároveň vysvetlil, že vylúčenie Sagana bolo jediným rozhodnutím jury. Po etape sa totiž najskôr hovorilo o penalizácii dvojnásobného majstra sveta s možnosťou štartu v ďalšom priebehu Tour. "Je pravda, že sme sa radili o rôznych možnostiach, tie sme však nikde verejne neoznámili. Rozhodnutie bolo napokon len jediné a to vylúčenie Petra Sagana," prezradil Marien a doplnil, že o jeho návrhu založiť inštitút videorozhodcu sa bude zaoberať UCI.Hlavným cieľom je spravodlivé a čo najsprávnejšie posúdenie situácie a zároveň aj stlmenie kritiky z radov verejnosti. "Keď sme vydali rozhodnutie o vylúčení Sagana, dostal som správu od dobrého priateľa, aby som nepozeral televíziu a nečítal príspevky na sociálnych sieťach. Sám som dostal množstvo emailov z celého sveta. Mám z toho pocit, že čokoľvek by sme ako rozhodcovia urobili, nebolo by to nikdy dobré," dodal belgický rozhodca.