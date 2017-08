Šéf Južnoje: Niekto mohol urobiť kópie nášho raketového motora

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 15. augusta (TASR) - Niekto mohol urobiť kópie nášho raketového motora, uviedol dnes v rozhovore pre server Strana.ua. Alexandr Degťariov, generálny konštruktér - generálny riaditeľ ukrajinského štátneho podniku Konštrukčná kancelária "Južnoje" M. K. Jangeľa, ktorý sa zaoberá vývojom raketovej a kozmickej techniky. Reagoval tak na pondelňajší článok denníka New York Times, že Severná Kórea má raketové motory z ukrajinského štátneho podniku Južmaš, ktorý vyrába raketovú a kozmickú techniku.pripustil Degťariov. Zároveň pripomenul incident z roku 2012, keď dvoch Severokórejčanov odsúdili na osem rokov väzenia za špionáž v podniku Južmaš. K úniku cenných informácií však podľa neho nedošlo. Informácie v New York Times nazval "výmyslom" niekoho, kto sa chce zviditeľniť.K polemike sa najnovšie vyjadril aj Michael Elleman, raketový expert z Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie (IISS), na ktorého sa New York Times v článku odvoláva. Na svojom účte na Twitteri žiada o objasnenie svojho predchádzajúceho tvrdenia. Ukrajinský podnik je podľa neho len jeden z niekoľkých možných zdrojov raketových motorov pre KĽDR.napísal Elleman, ktorého agentúra UNIAN označila za "takzvaného experta New York Times".Prstom na Rusko ukázal aj tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Oleksandr Turčynov.povedal v pondelok Turčynov, ktorého citovali agentúry TASS a UNIAN.Turčynov vyhlásil, že podniky ukrajinského obranného a leteckého komplexu neposkytli Severnej Kórei zbrane ani vojenské technológie. Zdôraznil, že Kyjev považuje severokórejský režim za "Denník New York Times s odvolaním sa na Michaela Ellemana v pondelok napísal, že "Denník ďalej píše, že od zosadenia proruského prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyča v roku 2014 sa štátny podnik Južmaš ocitol v ťažkých časoch. Rusi prerušili s ním spoluprácu, zostal nevyužívaný, má nezaplatené účty a nízku morálku. Podľa New York Times sa odborníci domnievajú, že Južmaš je najpravdepodobnejším zdrojom motorov, ktoré v júli v rámci testov poháňali dve severokórejské medzikontinentálne balistické rakety - prvé, ktoré naznačili, že Severná Kórea môže ohroziť americké mestá.