Šéf komisie olympijského výboru navštívil Paríž

Paríž 16. mája (TASR) - Šéf hodnotiacej komisie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Patrick Baumann pochválil parížsku víziu usporiadania OH. Vo francúzskej metropole absolvoval trojdňovú návštevu.Baumann však nenaznačil, aké sú šance Paríža na zisk hostiteľských práv pre rok 2024 alebo 2028. MOV zvažuje, že v septembri vyberie organizátorov pre oba termíny, na ktoré kandiduje aj kalifornské Los Angeles. Francúzi v prípade úspechu zapoja do olympijských hier viaceré pamätihodnosti Veľký palác, Víťazný oblúk, Martovo pole či Eiffelovu vežu.Baumann vyzdvihol prepojenie histórie so športom." citovala šéfa hodnotiacej komisie agentúra AP.