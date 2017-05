Šéf komunikačného tímu Bieleho domu odchádza z funkcie

Na snímke pohľad na Biely dom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 30. mája (TASR) - Šéf komunikačného tímu Bieleho domu Mike Dubke rezignoval zo svojho postu. Stalo sa tak iba tri mesiace po tom, ako nastúpil do služieb amerického prezidenta Donalda Trumpa.Dubke, považovaný za skúseného stratéga Republikánskej strany, prišiel do Bieleho domu v marci, jeho úlohou bolo prepracovať komunikačnú stratégiu úradu amerického prezidenta.Podľa informácií britskej spravodajskej stanice BBC by si hovorca Bieleho domu Sean Spicer mal svoju pozíciu udržať. Celkovo však bude bývať menej tlačových brífingov.Reorganizácia má nasledovať po údajných zmätkoch v komunikačnom tíme prezidenta Trumpa.Dubke podal výpoveď 18. mája a odchádza za dobrých podmienok, uviedol politický portál Axios News, ktorý o tejto skutočnosti informoval medzi prvými.Dubke sa v Bielom dome dohodol, že ostane vo funkcii až do návratu Trumpa z pracovnej cesty po Blízkom východe a Európe.napísal dnes v rozlúčkovom e-maile kolegom a spolupracovníkom.