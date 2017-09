Šéf kubánskej diplomacie: Trump nema právo akokoľvek súdiť moju krajinu

Ilustračné foto Havany Foto: TASR/AP Ilustračné foto Havany Foto: TASR/AP

New York 23. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump "nemá žiadne právo akokoľvek súdiť moju krajinu", vyhlásil v piatok v prejave na pôde Valného zhromaždenia OSN kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez Parilla.Trumpa kritizoval aj za ustupovanie od niektorých reforiem jeho predchodcu Baracka Obamu, ktoré otvorili cestu k opätovnému obnoveniu diplomatických vzťahov medzi USA a Kubou po viac ako 50 rokoch.Trump zopakoval, že jeho administratíva nezruší sankcie voči Kube, ak tá neurobí základné reformy.Parilla obvinil USA z porušovania ľudských práv a "xenofóbnej" imigračnej politiky. "Výstavba múrov a bariér, ako aj zákony a opatrenia prijaté na zamedzenie vlnám utečencov a migrantov sa ukázali byť kruté a neúčinné," povedal kubánsky minister.V prejave tiež uviedol, že jeho krajina neodhalila zatiaľ žiadne informácie o tom, kto alebo čo zapríčinilo záhadné zdravotné problémy amerických a kanadských diplomatov v Havane.Najmenej 21 Američanov a niekoľko Kanaďanov z havanskej diplomatickej komunity trpí symptómami, ktoré sú zrejme dôsledkom nejakej formy akustického útoku. Medzi symptómami je aj strata sluchu a poškodenie mozgu.Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson označil incidenty za "útoky na zdravie".Kuba poprela akúkoľvek účasť na nich alebo to, že by o nich niečo vedela. Parilla to zopakoval dnes aj na pôde OSN, uvádza agentúra AP.