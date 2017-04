Šéf LafargeHolcimu odstúpi pre podozrenia z financovania terorizmu

Eric Olsen, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 24. apríla (TASR) - Generálny riaditeľ švajčiarsko-francúzskej skupiny LafargeHolcim, ktorá je najväčším svetovým výrobcom stavebných materiálov, sa k 15. júlu vzdá svojej funkcie. Toto rozhodnutie Erica Olsena má viesť k oslabeniu napätia, ktoré v spoločnosti vzniklo v súvislosti s podozreniami o údajných finančných transakciách s ozbrojencami v Sýrii.Ako dnes informoval denník Le Parisien, Olsenovu demisiu už prijala správna rada LafargeHolcimu. Vo svojom vyhlásení však súčasne zdôraznila, že Olsen "nebol zodpovedný za podozrivé skutočnosti zistené počas interného vyšetrovania a nebol o nich ani informovaný".Začiatkom marca skupina LafargeHolcim priznala, že jej pobočka v Sýrii platila ozbrojeným extrémistom za "ochranu" v snahe zachovať výrobu v jednom zo závodov v krajine. Išlo o výsledok interného vyšetrovania, ktoré sa vo firme začalo na základe podozrení z financovania extrémistickej skupiny Islamský štát (IS).Zistilo sa vtedy, že pobočka Lafarge v Sýrii v rokoch 2013-14 platila tretiu stranu, aby vyjednávala s niekoľkými ozbrojenými skupinami vrátane islamských extrémistov. Chcela tak dosiahnuť bezpečné presuny svojich zamestnancov a pokračovanie výroby v továrni v meste Džalabíja na severe Sýrie. Produkcia tejto cementárne zásobovala tretinu sýrskeho trhu. Továreň v Džalabíji fungovala do roku 2014.Vedenie spoločnosti označilo opatrenia prijaté vedením pobočky v Sýrii za "neprijateľné". Firma však súčasne nepotvrdila, že medzi povstaleckými skupinami, ktoré dostávali odmenu za "ochranu", bol aj IS. Zaviazala sa tiež usilovať sa o to, aby vyhovela existujúcim etickým štandardom v podnikaní.Ľudskoprávni aktivisti, skupiny bojujúce za dodržiavanie etiky pri podnikaní, ako aj sýrski zamestnanci firmy Lafarge podali vo Francúzsku žalobu na výrobcu stavebných materiálov za jeho údajnú dohodu s IS.LafargeHolcim pôsobí v 90 krajinách a má 115.000 zamestnancov. Skupina vznikla v roku 2015 zlúčením švajčiarskej spoločnosti Holcim a francúzskej Lafarge.