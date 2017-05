Šéf líbyjskej vlády a jeho hlavný súper rokovali v emirátoch

JB 15 Syrta - Na archívnej snímke z 18. februára 2015 líbyjský vládny vojak hliadkuje pred vstupom do Syrty. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dubaj 3. mája (TASR) - Predseda líbyjskej vlády národnej jednoty Fájiz Sarrádž a armádny veliteľ Chalífa Haftar, ktorý je jeho hlavným protivníkom v konflikte sužujúcom túto severoafrickú krajinu, sa stretli v utorok na rokovaniach v Spojených arabských emirátoch (SAE).Líbyjské ozbrojené sily zverejnili na sieti Facebook fotografiu, ktorá zachytáva poľného maršala Haftara, ako stojí vedľa Sarrádža po prekvapujúcej schôdzke v hlavnom meste SAE Abú Zabí. V krátkom popise uviedli bez ďalších podrobností, že k stretnutiu prispeli "arabskí a medzinárodní" sprostredkovatelia.Premiér podporovaný OSN a veliteľ Líbyjskej národnej armády sa podľa líbyjskej televízie dohodli na usporiadaní prezidentských a parlamentných volieb počas budúceho roka, nie je však jasné, ako by sa mohlo takéto hlasovanie v rozdrobenej krajine uskutočniť.Podľa agentúry AP je armáda SAE podozrievaná z podporovania Haftara náletmi na území Líbye, kde údajne operuje zo základne blízko hranice s Egyptom. Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí, ktorý je blízkym spojencom Haftara, má v stredu pricestovať do SAE na dvojdňovú návštevu, nie je však známe, či sa zapojí do akýchkoľvek rokovaní.O nadviazanie kontaktov s Haftarom, ktorý žil dlhé roky v USA, sa predtým usilovalo aj Rusko.Premiér Sarrádž a generál Haftar sú najvýznamnejšími aktérmi v zložitom konflikte, ktorý v Líbyi pretrváva od zosadenia a zabitia vodcu Muammara Kaddáfího v roku 2011. Sarrádžova vláda národnej jednoty zatiaľ nedokázala výraznejšie rozšíriť svoju moc aj mimo hlavného mesta Tripolis, zatiaľ čo Haftar posilňuje svoj vplyv na východe krajiny, kde pôsobí medzinárodne uznaný líbyjský parlament.