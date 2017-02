Šéf Macronovej strany viní ruské médiá zo šírenia neprávd

Francúz Emmanuel Macron, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 13. februára (TASR) - Francúzsky prezidentský kandidát Emmanuel Macron sa stal terčom "falošných správ" zverejňovaných v ruských štátnych médiách a jeho volebný tím čelí tisíckam počítačových útokov. Uviedol to dnes šéf strany "En Marche!" (Vpred!), za ktorú Macron kandiduje do Elyzejského paláca.Generálny tajomník strany Richard Ferrand upozornil, že ruské provládne médiá RT a Sputnik šíria nepravdivé informácie s cieľom mobilizovať verejnú mienku proti Macronovi.Macron ako nezávislý centristický kandidát sa v posledných týždňoch teší nárastu preferencií v prezidentskej kampani. Podľa agentúry Reuters sa tak stal favoritom na víťaza v druhom kole volieb, v ktorom má 7. mája najväčšie šance poraziť kandidátku Národného frontu Marine Le Penovú.Podľa Ferranda sa Macron ako presvedčený proeurópsky politik stal terčom mediálnych útokov z Ruska, pretože presadzuje silnú a zjednotenú Európsku úniu. Tá by podľa Macrona mala zohrávať dôležitú úlohu v medzinárodných záležitostiach, a to aj tam, kde to naráža na záujmy Moskvy.Televízna stanica Sputnik priniesla začiatkom februára rozhovor s konzervatívnym francúzskym poslancom, v ktorom bol Macron ako bývalý investičný bankár obvinený, že je agentom "veľkého amerického bankovníckeho systému". Túto správu prevzala aj televízia RT.povedal Ferrand s odkazom na RT a Sputnik.Do tejto kampane sa podľa neho zapojil aj ruský denník Izvestija. Ten citoval zakladateľa stránky WikiLeaks Juliana Assangea, ktorý vyhlásil, že jeho organizácia má o Macronovi "zaujímavé informácie". Emmanuel Macron už musel vyvracať aj medializované falošné obvinenia o svojej údajnej homosexualite.Ferrand okrem toho upozornil, že počítačové systémy, ktoré používa Macronov volebný tím, sú terčom "stoviek a tisícov" kybernetických útokov pôvodom z Ruska. Vyzval preto francúzsku vládu, aby zakročila a zabránila cudziemu zasahovaniu do volebnej kampane vo Francúzsku.Podľa prieskumu verejnej mienky spoločnosti Elabe pre denník Les Échos by sa Macron do druhého, rozhodujúceho kola volieb dostal so ziskom 22-23 percent a jeho súperkou by bola Le Penová so ziskom 26-27 percent. V samotnom druhom kole by Macron porazil Le Penovú so ziskom 65 percent.