Šéf maďarskej diplomacie: Libanon je prvkom stability Blízkeho východu

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Foto: TASR/MTI Foto: TASR/MTI

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 11. októbra (TASR) - Libanon zohráva dôležitú úlohu v maďarskej zahraničnej politike, pretože je významným prvkom stability na Blízkom východe. Podľa agentúry MTI to povedal dnes v Budapešti maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po schôdzke so šéfom libanonskej diplomacie Džibránom Básílom.Szijjártó zdôraznil, že Libanon ochraňuje kresťanské spoločenstvá a pritom napomáha tomu, aby utečenci z blízkovýchodných krízových zón mohli zostať čo najbližšie k svojej vlasti a aby sa v prípade zlepšenia situácie mohli čo najskôr vrátiť domov.dodal maďarský minister.Básíl podotkol, že medzinárodné spoločenstvo by mohlo viac oceniť snahy jeho krajiny, a privítal, že Maďarsko tak koná.