Šéf maďarskej diplomacie vetoval zvolanie schôdzky NATO-Ukrajina

Budapešť 27. októbra (TASR) - Maďarsko nemôže pre sporný ukrajinský školský zákon podporovať integračné snahy Ukrajiny, preto vetovalo zvolanie decembrovej schôdzky komisie NATO-Ukrajina. Podľa agentúry MTI to v piatok oznámil v Budapešti maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.Šéf diplomacie povedal, že až do septembra bolo Maďarsko najhlasnejším a najaktívnejším zástancom integračných snáh Ukrajiny, avšak schválenie kontroverzného školského zákona považuje za podraz.Szijjártó pripomenul, že keď ukrajinský parlament schválil uvedený zákon, Maďarsko vyzvalo Ukrajinu aby odvolala túto právnu normu, "brutálne okliešťujúcu" práva menšín žijúcich na Ukrajine.Nový ukrajinský zákon o vzdelávaní, ktorý prezident Petro Porošenko podpísal 26. septembra, vyvolal obavy a protesty v Maďarsku, Rumunsku, Rusku a Moldavsku.Ide najmä o článok 7, v ktorom sa píše, že ukrajinský štát bude garantovať vzdelávanie od 5. triedy základnej školy len v ukrajinčine. Ukrajina po ostrej kritike zo zahraničia zaslala túto spornú časť zákona na expertízu do Rady Európy.Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PZ RE) 12. októbra prijalo rezolúciu s odporúčaniami týkajúcimi sa ukrajinského zákona o vzdelávaní. PZ RE v dokumente vyjadrilo znepokojenie z toho, že ukrajinský zákon náležitým spôsobom neberie do úvahy záujmy národnostných menšín a narúša rovnováhu medzi ich jazykmi a úradným jazykom krajiny.