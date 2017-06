Šéf Mayovej úradu a jeho zástupkyňa odstúpili

Poradca Nick Timothy, (vľavo), a jeho zástupkyňa Fiona Hillová. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Londýn 10. júna (TASR) - Šéf úradu britskej premiérky Theresy Mayovej a jej hlavný poradca Nick Timothy, ako aj jeho zástupkyňa Fiona Hillová odstúpili zo svojich funkcií. Vyvodili tak zodpovednosť zo štvrtkových predčasných volieb, v ktorých síce Mayovej konzervatívci zvíťazili, prišli však o väčšinu v dolnej komore parlamentu, informovali britské médiá.napísal Timothy v blogu zverejnenom na stránke Konzervatívnej strany. Timothy ľutuje najmä to, že do programu neboli zaradené limity výdavkov na sociálnu starostlivosť.Dôvodom neuspokojivého výsledku podľa neho nebola absencia podpory Theresy Mayovej a konzervatívcov, ale neočakávaný nárast podpory labouristov.konštatoval ďalej Timothy.Fiona Hillová v stanovisku uviedla, že jej bolo potešením pracovať pre vládu a. "dodala Hillová.V britských médiách sa okamžite začalo špekulovať o politickej budúcnosti Mayovej. Poprední konzervatívci ako minister zahraničných vecí Boris Johnson, ministerka vnútra Amber Ruddová či minister brexit David Davis, s ktorými premiérka počíta aj v novej menšinovej vláde podporovanej severoírskymi unionistami, však podľa denníka The Sun chcú zosadenie Mayovej. Malo by sa tak ale stať až najskôr o pol roka, aby sa k moci nedostal šéf labouristov Jeremy Corbyn.