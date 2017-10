Šéf MOV verí, že sa skoro uzatvorí prípad dopingu ruských športovcov

Doping Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 19. októbra - Thomas Bach verí v skoré uzavretie prípadu dopujúcich ruských športovcov na ZOH 2014. Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) dodal, že nikto nechce týmto vážnym problémom zatieniť ZOH 2018 v Pjongčangu a do novembra požaduje výsledky.Komisia MOV vedená Denisom Oswaldom, ktorá vznikla ako kontrolný orgán v dôsledku manipulácie so vzorkami v Soči 2014, preverí najskôr vzorky športovcov, ktorí by sa mohli zúčastniť na budúcoročnej olympiáde. Výsledky testov zo Soči nebudú určovať spôsobilosť súťažiť v Pjongčangu. Informovala o tom agentúra DPA.