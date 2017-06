Šéf MS 2018 reaguje na dopingové obvinenia Rusov: Je to bizarné

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Petrohrad 26. júna (TASR) - Šéf organizačného výboru futbalových majstrovstiev sveta 2018 v Rusku Alexej Sorokin označil dopingové obvinenia Mail on Sunday za bizarnosti. Britské periodikum prinieslo cez víkend správu o údajných dopingových praktikách v ruskom reprezentačnom výbere, ktorý sa predstavil na MS 2014 v Brazílii. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) začala prípad vyšetrovať.povedal Sorokin na tlačovej konferencii v Petrohrade. The Mail on Sunday tvrdí, že všetkých 23 hráčov mužstva, ktoré vypadlo v Brazílii už v skupinovej fáze, je údajne medzi 34 futbalistami zo zoznamu vyše 1000 ruských športovcov, ktorých spomína Svetová antidopingová agentúra (WADA) vo svojej správe o systematickom dopingu v Rusku. Piati z nich sú členmi tímu na práve prebiehajúcom Pohár konfederácií FIFA.Sorokin tvrdí, že ruskí futbalisti boli pravidelne testovaní UEFA a FIFA a výsledky kontrol boli zakaždým negatívne.povedal podľa agentúry DPA a dodal:Ruský vicepremiér Vitalij Mutko obvinenia odmietol už v nedeľu.citovala ruského ministra športu agentúra DPA. Mutko nepovažuje správu z Mail on Sunday za hodnovernú.vyhlásil.