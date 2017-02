Šéf NATO upozornil na rastúci vplyv Ruska na Balkáne

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sarajevo 2. februára (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg dnes povedal, že aliancia pozorne sleduje správy o rastúcom vplyve Ruska na Balkáne a spolupracuje so spojencami v tejto oblasti na posilňovaní ich schopnosti odolávať zásahom zvonka.Aliancia má k dispozíciina Balkáne, najmä o vlaňajšom, povedal Stoltenberg počas návštevy bosnianskej metropoly Sarajevo.Predstavitelia Čiernej Hory tvrdia, že za vlaňajším pokusom o štátny prevrat, ktorého súčasťou boli plány na odstránenie premiéra Duška Markoviča za úsilie jeho vlády dostať Čiernu Horu do NATO, stáli proruskí nacionalisti.Rusko zasahovanie do vnútorných záležitostí Čiernej Hory popiera, zato však aktívne podporuje rozličné skupiny, ktoré nesúhlasia s tým, aby sa táto balkánska krajina stala 29. členským štátom NATO.Vstup Čiernej Hory do NATO bude znamenať prvé rozšírenie aliancie od roku 2009, keď sa jej členmi stali Albánsko a Chorvátsko.Hoci je Čierna Hora dlhodobým spojencom Ruska, vzťahy Podgorice s Moskvou v ostatnom čase ochladli vzhľadom na snahy čiernohorskej vlády o užšie väzby so Západom.Čierna Hora sa ako kandidát na členstvo v EÚ pripojila k sankciám Bruselu voči Rusku, ktoré nasledovali po anexii polostrova Krym.