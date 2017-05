Šéf NATO víta zvýšenie amerických výdavkov na obranu v Európe

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 24. mája (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg privítal dnes zvýšenie výdavkov na obranu v novom rozpočte USA a označil to za znamenie toho, že Washington podporuje aj bezpečnosť Európy. Spojené štáty podľa neho uvedeným rozhodnutímStoltenberg sa tak vyjadril pred štvrtkovým summitom NATO v Bruseli za účasti amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podľa šéfa NATO by zvýšenie objemu financií o 40 percent malo znamenať viac vojenských cvičení, výcviku, zbraní a munície, ako aj investícií do infraštruktúry.Trumpov návrh federálneho rozpočtu na rok 2018 predpokladá zvýšenie obranných výdavkov v Európe o 1,4 miliardy dolárov. Okrem iného by to malo pomôcť k posilneniu prítomnosti amerických síl a splneniu záväzkov Washingtonu voči NATO.Trump odcestoval dnes popoludní z Ríma do Bruselu. Prvý deň návštevy venuje stretnutiu s belgickými vrcholnými predstaviteľmi, vo štvrtok sa stretne s lídrami inštitúcií EÚ a zúčastní sa na summite NATO.