Šéf nemeckej diplomacie sľúbil v Líbyi milióny eur na utečencov

Tripolis 8. júna (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel prisľúbil dnes na nečakanej návšteve Líbye, že Berlín poskytne Tripolisu na pomoc s utečencami 3,5 milióna eur.Cieľom tejto pomoci je zlepšiť často zlé podmienky v utečeneckých táboroch v krajine zničenej rokmi občianskej vojny. Väčšina utečencov z afrických krajín sa na cestu do Európy cez Stredozemné more vydáva práve z pobrežia Líbye.citovala Gabriela po príchode do hlavného mesta Tripolis agentúra DPA.Znepriatelené a bojujúce strany nabádal, aby sa otvorili rozhovorom a kompromisom. Iba vtedy podľa neho nastane príležitosť zmierniť boje.Líbya sa ocitla v totálnom politickom, bezpečnostnom a hospodárskom chaose po páde režimu dlhoročného diktátora Mummara Kaddáfího v roku 2011. Touto severoafrickou krajinou od vtedy zmietajú boje medzi znepriatelenými ozbrojenými frakciami.V Líbyi v súčasnosti existujú tri súperiace vlády: dve sídlia v Tripolise vrátane vlády Fájiza Sarrádža podporovanej OSN, tretia je v Tobruku na východe krajiny.Od januára do mája tohto roku prišlo do Európy cez Líbyu okolo 60.000 utečencov, ďalších vyše 1700 túto cestu neprežilo.