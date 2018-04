Šéf nemeckej spravodajskej služby by Facebooku nezveril svoje údaje

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 11. apríla (TASR) - Najvyšší predstaviteľ nemeckej vnútornej spravodajskej služby vyjadril v stredu údiv nad tým, koľkých ľudí zaskočil aktuálny škandál okolo úniku osobných údajov používateľov sociálnej siete Facebook. Prezident Spolkového úradu pre ochranu ústavy (BfV) Hans-Georg Maassen v tejto súvislosti povedal, že pokiaľ ide o jeho údaje, Facebooku by nedôveroval, uviedla agentúra AP.Pred novinármi v Berlíne, kde sa zúčastňoval na konferencii o korporátnej bezpečnosti, Maassen poznamenal, že sám nemá facebookové konto. Podľa vlastných slovdodal šéf BfV.Pokiaľ ide o to, či by sa chcel niečo spýtať riaditeľa spoločnosti Facebook Marka Zuckerberga, ako to robia tento týždeň členovia amerického Kongresu, však Maassen priznal, žeSociálne médiá zohrali úlohu aj pred vlaňajšími parlamentnými voľbami v Nemecku, keď ich aktívne využívali krajne pravicové zoskupenia, poznamenala AP.Facebook 4. apríla priznal, že škandál okolo úniku osobných údajov zasiahol 87 miliónov jeho používateľov. Ich údaje z Facebooku neoprávnene získala spoločnosť Cambridge Analytica, ktorá ich údajne použila na ovplyvnenie amerických prezidentských volieb v roku 2016.Facebook má v súčasnosti približne 2,2 miliardy používateľov.