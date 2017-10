Šéf NRSR a premiér budú udeľovať štátne ceny s nesúhlasom prezidenta

Na snímke sprava predseda vlády SR Robert Fico, prezident SR Andrej Kiska a predseda NR SR Andrej Danko si podávajú ruky po stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov na Bratislavskom hrade. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. októbra (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR a premiér budú môcť udeľovať štátne ceny, aj keď prezident SR Andrej Kiska nepodpísal zákon o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a Alexandra Dubčeka. Právna norma bude platiť aj bez jeho podpisu.Kiska už raz zákon nepodpísal, poslancom NRSR ho vrátil. Tí však jeho veto prelomili. Kiska zákon vetoval preto, že forma cien a ich obsahové zameranie sú totožné ako pri štátnych vyznamenaniach. Bez ohľadu na to, že navrhovaný zákon používa pojempodľa hlavy štátu to nemení podstatu a účel takejto ceny ako štátneho vyznamenania. Zákon je preto podľa Kisku v rozpore s Ústavou SR. Podľa ústavy môže štátne vyznamenania udeľovať iba prezident SR, prípadne na to môže splnomocniť iný orgán.Koaliční poslanci, ktorí zákon navrhli a presadili, s takouto argumentáciou nesúhlasili. Podľa nich je rozdiel medzi prezidentom udeľovanými štátnymi vyznamenaniami a štátnou cenou.Nový zákon zriaďuje štátne ceny Jozefa Miloslava Hurbana a Alexandra Dubčeka. Činy a aktivity jednotlivcov alebo kolektívov, ktoré boli mimoriadne prínosné pre rozvoj jednotlivých sfér spoločenského, kultúrneho a ekonomického života na Slovensku, budú oceňované Štátnou cenou Alexandra Dubčeka, ktorú bude udeľovať premiér.Štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana má odovzdávať predseda parlamentu občanom za ich mimoriadne významné zásluhy, výsledky práce alebo pôsobenie v oblasti legislatívy, práva, rozvoja demokracie alebo ústavnosti na Slovensku.Vláda má cenu udeľovať na návrh poradného orgánu, predseda parlamentu na základe návrhu ústavnoprávneho výboru. Laureáti oboch cien majú získať aj finančnú odmenu vo výške 25-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve.