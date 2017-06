Šéf OMV Bach chce tresty pre hriešnikov zo Soči

Thomas Bach. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 22. júna (TASR) - Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach trvá na trestoch pre ruských dopingových hriešnikov zo zimných hier v Soči 2014.uviedol v rozhovore pre New York Times.V súčasnosti sa dve komisie MOV zaoberajú pokusmi zakryť pozitívne testy na ZOH v Soči a systematickým dopingovým programom v ruskom športe. Bach povedal, že k udeleniu trestov by malo prísť najneskôr v októbri.dodal. Šesťdesiattriročný funkcionár nechcel hovoriť o výške trestov, no v hre je údajne aj vylúčenie Ruska zo ZOH 2018 v Pjongčangu. Informovala agentúra dpa.