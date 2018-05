Šéf OMV hovorí, že riziká plynovodu Severný prúd 2 sú zveličené

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 20. mája (TASR) - Rainer Seele je v Rakúsku najznámejším nemeckým topmanažérom. Domáci ropný a plynárenský koncern OMV ešte tesnejšie napojil na Rusko. V spore o budovanie druhej línie plynovodu Severný prúd (Nord Stream) vidí riešenie. Seele pokladá obavy Ukrajiny a politikov v Európe z druhej vetvy plynovodu po dne Baltiku z Ruska do Nemecka za zveličené.Druhá vetva produktovodu dlhá 1200 kilometrov nedokáže celkom nahradiť trasu, ktorá vedie už roky cez ukrajinské územie. Manažér to povedal Nemeckej tlačovej agentúre (DPA):Ukrajina sa spolu s nemeckou spolkovou vládou usiluje o to, aby sa Kyjevu zachovali doterajšie príjmy za tranzit plynu. Seele uviedol, že sa novým plynovodom zvyšuje závislosť EÚ na ruskom plyne.dodal manažér.OMV patrí medzi spoluinvestorov projektu Severný prúd 2. Začiatkom júna, presnejšie šiesteho, bude rakúsky koncern za prítomnosti ruského prezidenta Vladimira Putina oslavovať 50. výročie podpísania zmluvy o dodávkach ruského plynu do Rakúska.Na realizáciu projektu Severný prúd 2 ešte chýbajú stavebné povolenia od Ruska, Švédska a Dánska. Seele predpokladá, že ich konzorcium na realizáciu projektu dostane koncom leta. Dovtedy by malo osem spoluinvestorov projektu, vrátane koncernov Shell a nemeckého Wintershallu, poukázať štyri miliardy eur konzorciu.Nové potrubie má zvýšiť bezpečnosť dodávok plynu za atraktívnu cenu. Ťažba plynu vo Veľkej Británii a hlavne v Holandsku z náleziska v Groningene, ktoré je najväčšie v EÚ, onedlho klesne.dodal Seele. Dovoz z Ruska dosahuje 25 až 30 %.Dôvod americkej kritiky plynovodu je zrejmý.povedal šéf OMV. Vytvára sa jasný zámer, aby sa do Európy dopravovalo viac amerického skvapalneného zemného plynu.Seele, ktorý je aj prezidentom Nemecko-ruskej zahraničnoobchodnej komory, kriticky posudzuje protiruské sankcie EÚ. Nemecká ekonomika nimi utrpela výrazné straty a prišla o veľa podielov na jeho trhu, ktoré obsadila čínska konkurencia.uviedol Seele. Podľa neho by sa mali postupne znižovať úmerne tomu, ako sa bude dosahovať pokrok v realizácii minských dohôd o mierovom riešení konfliktu na východnej Ukrajine.