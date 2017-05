Šéf OSN chce využiť peniaze z misie mierových síl na boj s cholerou

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 24. mája (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres požiadal členské krajiny medzinárodnej organizácie o presunutie 40,5 milióna neminutých dolárov z misie mierových síl na Haiti na pomoc komunitám a obetiam tamojšej epidémie cholery, ktorá postihla už vyše 800.000 ľudí.Guterres predložil návrh v správe Bezpečnostnej rade OSN v utorok s odôvodnením, že tieto peniaze sú zúfalo potrebné vo zvereneckom fonde. OSN dúfala, že sa jej podarí do fondu vyzbierať 400 miliónov dolárov na pomoc rodinám obetí cholery a komunitám, ktoré táto choroba zasiahla, ako aj na pomoc pri jej likvidácii.Doteraz, uvádza Guterresova správa, prispeli do fondu Británia, Čile, Francúzsko, India, Južná Kórea, Lichtenštajnsko a Srí Lanka v celkovom objeme iba 2,67 milióna dolárov. Kanada a Japonsko prispeli na pomoc Haiti separátne 8,5 miliónmi dolárov.Zo zavlečenia cholery na Haiti sú všeobecne obviňované mierové sily OSN.