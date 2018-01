Šéf OSN Guterres: Migranti sú pre nás pozitívnym ekonomickým prínosom

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 12. januára (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval vo štvrtok všetky krajiny, aby sa sústreďovali na prevažne pozitívny prínos migrantov a držali sa. Guterres upozornil, že predstavitelia, ktorí stavajú bariéry,Šéf OSN podľa tlačovej agentúry AP uviedol, že tieto bariéry bránia krajinám získať chýbajúcu pracovnú silu legálne a riadnym spôsobom, aleGuterres zdôraznil, že. Zatiaľ predsudky a zneužívanie spôsobujú, že život migrantov je peklom, povedal šéf OSN.Hoci Guterres nemenoval žiadnu krajinu, jeho posolstvo bolo očividne namierené voči európskym krajinám, Spojeným štátom a ďalším krajinám, ktoré zavádzajú čoraz prísnejšie obmedzenia pre migráciu.Generálny tajomník predstavil vo štvrtok svoju správu nazvanú, na ktorú nadviažu blížiace sa rokovania o medzinárodnom dohovore označovanom aj ako. Ten má byť podľa očakávania prijatý v priebehu tohto roka.Guterres diplomatom pôsobiacom pri OSN povedal, žea ich vlády majú príležitosťŠéf OSN zdôraznil, že migranti prispievajú k medzinárodnému rozvoju svojou prácou aj peniazmi, ktoré posielajú domov, čo vlani predstavovalo celkovú sumu 600 miliárd dolárov - to je trikrát viac než medzinárodná rozvojová pomoc.Navyše, podľa správy migranti - vrátane neregulárnych migrantov - platia dane a vlievajú svoje zárobky do ekonomík tých krajín, v ktorých žijú.Podľa minulomesačnej správy OSN opustilo svoju rodnú krajinu okolo 258 miliónov ľudí a teraz žijú v inej krajine - to je nárast o 49 percent oproti roku 2000.Hoci väčšina migrantov žije a pracuje legálne,, dodal Guterres.povedal Guterres.dodal generálny tajomník OSN.