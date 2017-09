Šéf OSN: KĽDR je zdrojom najnebezpečnejšej krízy dnešného sveta

Antonio Guterres. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 5. septembra (TASR) - Riziko vypuknutia jadrového konfliktu so Severnou Kóreou je z pohľadu generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa v súčasnosti "najnebezpečnejšou krízou" vo svete. Vojne je potrebné bezpodmienečne zabrániť, citovala agentúra DPA jeho dnešné vyjadrenie pred novinármi v New Yorku.povedal Guterres po tom, ako vyvolali vo svete znepokojenie správy o najnovšej skúške jadrovej zbrane v Severnej Kórei z uplynulej nedele. Šéf OSN opätovne odsúdil severokórejské jadrové testy a vyzval Pchjongjang na dodržiavanie medzinárodných záväzkov, ako aj na riešenie terajšej krízy prostredníctvom dialógu.vyjadril sa Guterres.Severná Kórea údajne v nedeľu uskutočnila úspešnú skúšku vodíkovej bomby. Podľa tamojšej štátnej televízie bude môcť byť otestované zariadenie použité ako hlavica novej interkontinentálnej balistickej rakety.