Šéf OSN predĺži mandát tribunálu pre stíhanie vrahov Rafíka Harírího

Libanončanky kráčajú okolo obrovského portrétu zosnulého libanonského premiéra Rafíka Harírího pri jeho hrobe v Bejrúte. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 23. decembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres predĺži o tri roky mandát Osobitného tribunálu pre Libanon, ktorý stíha osoby spájané s atentátom na bývalého libanonského premiéra Rafíka Harírího. Agentúra AP o tom informovala v sobotu s odvolaním sa na vyhlásenie hovorcu OSN Stéphana Dujarrica.Mandát tribunálu so sídlom na predmestí holandského Haagu má byť predĺžený od 1. marca 2018, zatiaľ čo pokračuje v neprítomnosti proces so štyrmi mužmi obvinenými z podielu na zavraždení Harírího. Atentát zo 14. februára 2005, keď páchatelia odpálili v Bejrúte auto naložené výbušninou, si vyžiadal celkove 23 mŕtvych.Podľa Dujarrica patria do jurisdikcie osobitného tribunálu i ďalšie útoky v Libanone z obdobia od 1. októbra 2004 do 12. decembra 2005, pokiaľ s atentátom na Harírího súvisia alebo sú podobné, čo sa týka ich "povahy a závažnosti".Harírí stál na čele libanonskej vlády takmer po celé obdobie od skončenia občianskej vojny, ktorá ničila krajinu v rokoch 1975-1990. Post opustil v októbri 2004, odvtedy bol v opozícii.Bezpečnostná rada OSN schválila 7. apríla 2005 rezolúciu o medzinárodnom vyšetrovaní okolností atentátu a zriadila na tento účel osobitný tribunál v Holandsku. Súdny proces so štyrmi prívržencami šiitského hnutia Hizballáh sa začal 16. januára 2014, avšak v neprítomnosti obvinených, pretože Hizballáh ich nemieni tribunálu vydať.