Šéf OSN videl následky hurikánu Irma, vyzval na boj proti zmene klímy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Saint John’s 9. októbra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval v nedeľu medzinárodné spoločenstvo na zvýšené úsilie v boji proti klimatickej zmene po tom, ako navštívil oblastí v Karibiku, ktoré pred mesiacom zasiahol ničivý hurikán Irma.Podľa vyhlásenia Guterresa, ktoré citovala agentúra DPA, je "zjavná súvislosť medzi klimatickou zmenou a touto skazou", pričom svet nesie "spoločnú zodpovednosť za to, aby bol tento samovražedný vývoj zastavený". "Podstatné je, aby bola dodržiavaná parížska dohoda o ochrane podnebia. Inak musí byť ale jasné aj to, že záväzky z Paríža nie sú postačujúce," dodal šéf OSN, ktorý cez víkend navštívil hurikánom spustošené ostrovy Antigua, Barbuda a Dominika.Guterres pochádzajúci z Portugalska po prehliadke Barbudy povedal, že "už bol vo vojnových zónach a vo vlastnej krajine zažil zemetrasenie, ale takýto rozsah skazy ešte nikdy nevidel".Mimoriadne silný hurikán Irma sa začiatkom septembra prehnal cez viacero malých ostrovných štátov v Karibiku, kde spôsobil záplavy a zanechal po sebe zničené domy i polia. Neskôr zasiahol aj Kubu a viacero štátov USA, pričom si vyžiadal dokopy desiatky obetí na životoch.Ostrov Barbuda bol po prechode hurikánu vyhlásený za neobývateľný a úplne evakuovaný. Podľa údajov OSN môžu náklady na obnovu dosiahnuť jednu miliardu dolárov. Guterres v tejto súvislosti kritizoval medzinárodné spoločenstvo aj za to, že zasiahnutým ostrovom zatiaľ neposkytli dostatočnú pomoc.