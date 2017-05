Šéf OSN vyzval EÚ, aby bola lídrom v ochrane ľudských práv a klímy

Na snímke generálny tajomníka OSN António Guterres. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 17. mája (TASR) - Európska únia je "základným pilierom" Organizácie Spojených národov a mala by zohrávať vedúcu úlohu pri riešení konfliktov a podpore ľudských práv vo svete. Uviedol to dnes v Štrasburgu generálny tajomník OSN António Guterres v rámci svojho prvého vystúpenia na pôde Európskeho parlamentu." skonštatoval Guterres vo vystúpení pred europoslancami.Bývalý portugalský premiér, ktorý je na čele OSN od 1. januára 2017, zákonodarný zbor EÚ vyzval na šírenie a ochranu ľudských práv vo svete, pričom varoval, že tieto práva sú čoraz častejšie zatláčané do úzadia národnými záujmami." pripomenul Guterres a dodal, že medzinárodné spoločenstvo čelí výzvam v tejto oblasti v mnohých častiach sveta.Generálny tajomník OSN na pôde europarlamentu zdôraznil, že súčasná migračná kríza" morálnu autoritu niekoľkých krajín, pokiaľ ide o stavanie sa do roly ochrancov ľudských práv. V tejto súvislosti pochválilEÚ zameraný na ochranu utečencov a vyzval Úniu, aby bola hybnou silou pri vytváraní celosvetového rámca na riadenie migračných pohybov.Guterres rovnako zdôraznil, že sa spolieha na vedúcu úlohu EÚ pri realizácii ambicióznej klimatickej dohody z Paríža, najmä po tom, ako nový americký prezident Donald Trump pohrozil, že USA túto dohodu nepodpíšu.Trump naznačil, že o tejto veci rozhodne do konca mája, dovtedy ho okrem účasti na summite NATO čakajú aj rokovania v Bruseli s predsedami Európskej komisie a Európskej rady (25.5.) a tiež stretnutie s lídrami skupiny G7 na Sicílii, ktorých súčasťou bude aj otázka klimatických zmien.