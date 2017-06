Šéf OSN vyzval predstaviteľov rozdeleného Cypru na dohodu

Foto: TASR AP Ilustračná snímka

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York/Bratislava 27. júna (TASR) - Generálny tajomník OSN António Gutteres vyzval dnes lídrov oboch častí etnicky rozdeleného Cypru a tiež jeho ručiteľské krajiny - Turecko, Grécko a Britániu, aby využili summit, ktorý sa začne v stredu vo Švajčiarsku, a chopili sa šance uzavrieť dohodu o zjednotení ostrova.Vo vyhlásení, vydanom deň pred otvorením summitu v alpskom stredisku Crans-Montana, vyjadril Gutteres "neochvejnú podporu" rokovaniam, ktoré majú ukončiť dlhoročné rozdelenie Cypru a posilniť stabilitu v nepokojnej východnej časti Stredozemného mora.citovala Guterresa tlačová agentúra AP.Osobitný vyslanec generálneho tajomníka OSN Espen Barth Eide predtým povedal, že obe strany odmietli jeho štruktúrovaný návrh, ktorý mal poslúžiť ako vodidlo pri rokovaniach summitu.Veľvyslanectvo Cyperskej republiky na Slovensku informovalo TASR, že cyperský prezident Nikos Anastasiadis ide do Crans-Montany s dobrou vôľou a odhodlaním vyriešiť komplexne dlhoročný cyperský problém. Chce ho však vyriešiť na základe rozhodnutí dosiahnutých 4. júna v New Yorku na stretnutí s Guterresom a nie je ochotný akceptovať iné dokumenty, ktoré z tohto základu nevychádzajú.Anastasiadis vyjadril nádej, že aj turecká strana a cyperskí Turci prídu na summit s rovnakým odhodlaním a ochotou, aby našli riešenie, ktoré bude v záujme samotných Cyperčanov.Jediným cieľom prezidenta Anastasiadisa je celkové riešenie cyperskej otázky, ktoré predpokladá odchod tureckých okupačných síl z ostrova, zrušenie vojenských intervenčných práv tretích krajín na úkor jednej z členských krajín EÚ a žiadnu vojenskú prítomnosť tretej krajiny na území zvrchovanej Cyperskej republiky, informovala ambasáda.Summit v Crans-Montane sa podľa informácií cyperskej tlačovej agentúry CNA začne rokovaním o kapitole Bezpečnosť/Záruky. Na rokovaní sa zúčastnia zástupcovia OSN, ministri zahraničných vecí Grécka, Turecka a Británie - Nikos Kotzias, Mevlüt Čavušoglu a Boris Johnson - a tiež vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová, dodala CNA.Podľa portálu euractiv.sk budú rokovať najmenej desať dní. Hlavná téma summitu, nové bezpečnostné usporiadanie federálneho Cypru po vyrovnaní, sa významne dotýka aj ručiteľských krajín, ktoré si doteraz ponechávali právo na vojenskú intervenciu.zhrnul Eide.