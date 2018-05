Šéf OSN vyzval Trumpa, aby od jadrovej dohody s Iránom neodstupoval

Na archívnej snímke generálny tajomník OSN António Guterres. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 3. mája (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval vo štvrtok amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby od medzinárodnej jadrovej dohody s Iránom neodstupoval.V rozhovore pre spravodajskú televíziu BBC Guterres uviedol, že ak sa dohoda z roku 2015 nebude rešpektovať, existuje reálne riziko vojny.Guterres dohodu s Iránom označil za, ktorého. Dodal, že dohoda by mala dodržiavať, keďže podľa nehoVyjadrenie šéfa OSN prichádza niekoľko dní po tom, ako izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil, že Irán pri podpise jadrovej dohody v roku 2015 svetové mocnosti oklamal. Podľa jeho slov Izrael údajne nadobudol tajné dokumenty, ktoré svedčia o tom, že Teherán sa tajne snaží vyvinúť jadrové zbrane.Tieto obvinenia podporil nový minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo s tým, že iránske dokumenty, ktoré získal Izrael, ukazujú, že jadrová dohoda bola založená na lžiach Iránu.Európski spojenci Francúzsko, Británia a Nemecko sa medzitým, naopak, zhodli, že pokračovať v dohode s Iránom je najlepší spôsob, ako zastaviť vývoj jadrových zbraní.K dohode o jadrovom programe Teheránu dospeli Irán a šesť mocností - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA - 14. júla 2015. Na jej základe boli zrušené sankcie OSN, EÚ a USA voči islamskej republike výmenou za to, že Irán dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program, ktorý bol podľa Západu zameraný na získanie jadrových zbraní.Jadrová dohoda je však predmetom stupňujúceho sa tlaku zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v januári varoval, že USA od zmluvy odstúpia, ak sa nestanovia ďalšie obmedzenia pre iránsky jadrový a raketový program.Rozhodnúť, či Spojené štáty od tejto dohody odstúpia, má Trump do 12. mája.