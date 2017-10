Šéf Pengatónu: Severná Kórea sa vyhráža katastrofou

Šéf Pentagónu Jim Mattis (vľavo) dnes pricestoval do Južnej Kórey. 27. október 2017, Soul. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 27. októbra (TASR) - Americký minister obrany Jim Mattis obvinil v piatok Severnú Kóreu, že buduje jadrový arzenál, aby sa iným krajinám vyhrážalaVláda USA je podľa neho naďalej odhodlaná dosiahnuť, aby Pchjongjang akceptoval úplné nukleárne odzbrojenie, informovala agentúra AP.Mattis počas návštevy demilitarizovanej zóny, ktorá oddeľuje oba kórejské štáty od ukončenia vojny v roku 1953, označil Severnú Kóreu (KĽDR) za hrozbu pre svetový poriadok a prisľúbil solidárnosť Južnej Kórei.vyhlásil Mattis v zmienke o vodcovi KĽDR.Severná Kórea je, citovala Mattisa AP.Šéf Pentagónu pricestoval dnes do Južnej Kórey, aby s miestnymi najvyššími vojenskými predstaviteľmi i americkými veliteľmi hovoril o Severnej Kórei a tom, ako reagovať na jej program vývoja jadrových zbraní.Mattis zdôrazňuje, že vláda prezidenta USA Donalda Trumpa chce problém riešiť diplomatickou cestou. Zároveň však varuje, že USA sú pripravené na vojenský zásah, ak Severná Kórea nezmení svoje konanie a nezastaví vývoj rakiet, ktoré by mohli zasiahnuť Spojené štáty.Ministra obrany v Južnej Kórei sprevádza aj predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA Joseph Dunford. Krajinu sa chystá navštíviť aj Donald Trump, a to už v novembri.Vysokopostavený severokórejský predstaviteľ Ri Jong-pchil najnovšie pre americkú televíziu CNN uviedol, že svet by mal braťhrozbu jeho krajiny, že bude testovať jadrové zbrane nad Tichým oceánom.Napätie v regióne sa v minulých mesiacoch zvýšilo po slovných prestrelkách Trumpa a Kim Čong-una a po sérii severokórejských raketových a jadrových skúšok.