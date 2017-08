Šéf Pentagónu sa zúčastnil na vojenskej prehliadke na Majdane

James Mattis, archívna snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Kyjev 24. augusta (TASR) - Ukrajina oslávila dnes 26. výročie vyhlásenia svojej nezávislosti vojenskou prehliadkou na kyjevskom Námestí nezávislosti, ktorej sa prizeral aj šéf Pentagónu James Mattis a ministri obrany viacerých ďalších členských krajín NATO.Ukrajinský prezident Petro Porošenko vo svojom prejave označil susedné Rusko za okupačnú mocnosť a jeho postup voči Ukrajine prirovnal k politike nacistického vodcu Adolfa Hitlera.James Mattis sa po prehliadke stretol s Porošenkom a ďalšími najvyššími ukrajinskými činiteľmi. Vyhlásil pritom, že administratíva súčasného prezidenta USA Donalda Trumpa nikdy neakceptuje ruskú anexiu Krymského polostrova; Moskvu pritom obvinil zo zastrašovania Európy a snahy o prekreslenie medzinárodných hraníc.povedal Mattis na spoločnej tlačovej konferencii s Porošenkom.Zároveň vyjadril podporu myšlienke predaja obranných smrtiacich zbraní Ukrajine.povedal Mattis v reakcii na otázku novinára, ktorý sa spýtal, či by poskytnutie takýchto zbraní nebrala Moskva ako provokáciu.Minister jednoznačne neuviedol, čo by on sám v tejto otázke odporučil Bielemu domu. Podľa agentúry AP je však známe, že Pentagón i ministerstvo zahraničných vecí USA transfer obranných zbraní Ukrajine odporučili.Na vojenskej prehliadke na Námestí nezávislosti v centre Kyjeva (zvanom Majdan) sa zúčastnilo približne 4500 príslušníkov ukrajinskej armády a bezpečnostných síl, ako aj desiatky vojakov zo spojeneckých krajín. Na bezpečnosť dohliadalo 7000 policajtov.Medzi účastníkmi prehliadky boli aj veteráni takzvanej protiteroristickej operácie v Donbase, v rámci ktorej bojuje ukrajinská armáda proti Ruskom podporovaným separatistom.Porošenko vo svojom prejave ku Dňu nezávislosti pripomenul bitku o Ilovajsk z roku 2014, v ktorej ukrajinská armáda utrpela ťažké straty. Podľa Kyjeva na strane separatistov bojovali aj jednotky ruskej armády, čo Moskva popiera.uvádza sa v prepise prejavu zverejnenom na Porošenkovej stránke.Prezident súčasne zdôraznil, že jedinou cestou pre budúcnosť nezávislej Ukrajiny je euroatlantická integrácia, ktorá vyústi v členstvo v Európskej únii a NATO.Ukrajinci si dnes pripomínajú 24. august 1991, keď ich parlament prijal zákon o vyhlásení nezávislosti Ukrajiny od Sovietskeho zväzu.Konflikt na východe Ukrajiny si od roku 2014 vyžiadal už vyše 10.000 ľudských životov. Rusko v rámci neho anektovalo Krymský polostrov a politicky podporuje separatistov v Donbase, avšak popiera, že by im poskytovalo zbrane a vojakov.